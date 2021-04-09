Yerköy Belediye yeni park çalışmalarına başladı
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Yerköy Belediye yeni park çalışmalarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yerköy Belediye yeni park çalışmalarına başladı

Yozgat'ın Yerköy İlçe Belediyesi, yaz aylanın yaklaşmasıyla Hüyük Mahallesinde park çalışmasına başladı.

Yozgat'ın Yerköy İlçe Belediyesi, yaz aylanın yaklaşmasıyla Hüyük Mahallesinde park çalışmasına başladı.

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Hüyük Mahallesi Mevlana Caddesi Reşat Akyön ortaokulu yanından bulunan alanda park çalışmalarına başladığını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelilerin modern bir parka sahip olacağını ifade eden Başkan Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"İlçemiz Hüyük Mahallesi, Mevlana caddesi sınırları içerisinde bulunan bin 350 metre karelik boş alanda belediyemiz ekiplerimizce park çalışmasına bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte parkımız içerisinde çocuk oyun alanları, spor aletleri, dinlenme alanları, kamelyalar yer alacaktır. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun."

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz ise ekiplerin titizlikle çalıştıklarını ve en kısa zamanda Hüyük mahallesine yakışır bir parkın hizmet vereceğini belirttiler. - YOZGAT

Yerköy Belediye yeni park çalışmalarına başladı
Yerköy Belediye yeni park çalışmalarına başladı
Yerköy Belediye yeni park çalışmalarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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