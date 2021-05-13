Yerinden edilen siviller bir Ramazan Bayramı'nı daha sıla hasretiyle karşıladı
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Yerinden edilen siviller bir Ramazan Bayramı'nı daha sıla hasretiyle karşıladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin İdlib ilindeki yerinden edilen siviller, ramazanı Türkiye'nin girişimiyle sağlanan ateşkesin sunduğu güven ortamında geçirmiş olsalar da evlerinde yaşadıkları bayramlara özlem duyuyor.

AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin İdlib ilindeki yerinden edilen siviller, ramazanı Türkiye'nin girişimiyle sağlanan ateşkesin sunduğu güven ortamında geçirmiş olsalar da evlerinde yaşadıkları bayramlara özlem duyuyor.

İç savaşın 10. yılını geride bıraktığı Suriye'de halk, 11. kez Ramazan Bayramı'na iç savaş ortamında, evlerinden uzakta, maddi imkansızlıklar içinde girdi.

Sabahın erken saatlerinde camilere akın eden halk, namaz sonrasında mezarlıklara giderek hayatlarını kaybeden yakınları için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla yerinden edilen ve İdlib yakınlarındaki kampa sığınan Yusuf Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Zor şartlar içinde bir bayramı daha yerinden, yurdundan uzakta geçireceği için hüzünlü olduğunu ifade eden Hüseyin, "Köyümüzü, komşularımızı, büyüdüğümüz toprakları geride bıraktığımız için üzgünüz." dedi.

Hüseyin, en kısa zamanda köyüne dönmek için dua ettiğini belirtti.

"Toprağımda çalışıyordum. Kimseye muhtaç değildim"

Esed rejiminin saldırıları nedeniyle İdlib'in güneydoğu kırsalındaki Keneyis köyünden göç eden Hasan Muhammed de kamplara yardımların çok az olduğunu, halkın ramazanı yoksulluk içinde geçirdiğini söyledi.

Köyünü çok özlediğini, evinde kutladığı bayramların çok farklı olduğunu vurgulayan Hasan, "Toprağımda çalışıyordum. Kimseye muhtaç değildim. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Evinden uzak ikinci bayramı geçirdiğini aktaran Abdurrahman Mahmud da "Bayram evimizde akrabalarımızla ve komşularımızla çok çok farklıydı. Allah ümmeti Muhammed'e esenlik nasip etsin." ifadelerini kullandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Yerinden edilen siviller bir Ramazan Bayramı'nı daha sıla hasretiyle karşıladı
Yerinden edilen siviller bir Ramazan Bayramı'nı daha sıla hasretiyle karşıladı
Yerinden edilen siviller bir Ramazan Bayramı'nı daha sıla hasretiyle karşıladı
Yerinden edilen siviller bir Ramazan Bayramı'nı daha sıla hasretiyle karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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