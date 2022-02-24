Yerinde sağlık kurulu raporu oluşturulması uygulaması ilk kez Tunceli'de başladı

TUNCELİ (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nın eve ya da yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık raporu düzenlenmesi projesi ilk kez Tunceli'de hayata geçti. Sağlık Grup Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, "Projeyle evde sağlık hizmetlerine kayıtlı yatağa ya da eve bağımlı hastalarımız evde sağlık ekiplerimizle doktor e-nabız uygulamasıyla görüntülü muayene randevusu oluşturularak sağlık kuruluşlarımıza başvurmadan muayene işlemleri gerçekleştiriliyor, sağlık kurulunda raporları hazırlanıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yatağa/ cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmesi için hastaneye gelme şartlarını kaldırdığı uygulama ilk kez Tunceli'de hayata geçti. Uygulama sayesinde yatağa bağımlı hastalar sistem üzerinden randevu alıp yakınları vasıtasıyla bölüm doktorlarıyla görüntülü görüşüyor, daha sonra sağlık raporları hazırlanıyor. Hastalar hazırlanan raporlarına e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca uygulama sayesinde hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri de evlerinden çıkmadan almaları sağlanıyor.

Yatalak kayınvalidesini doktorlarla görüntülü görüştüren Haskar Coşkun, uygulama sayesinde rahata kavuştuklarını belirterek, "Hastamız yatalak olduğu için hastaneye getiremiyorduk. Doktor görüntülü arayıp hastamıza öyle baktı. Kısa zaman içinde raporumuz hazırlandı. Bu uygulama için herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.