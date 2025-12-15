Enkaz altındaki kardeşiyle yaptığı konuşmayı unutamayan kadın, Yağmur Apartmanı'nda kaybettiği 13 yakını için adalet istiyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde çöken ve 26 kişiye mezar olan Yağmur Apartmanı'nda 13 yakınını kaybeden Zübeyde Kahraman, enkaz altında kalarak kurtarılmayı bekleyen kardeşi Zeynep ile yaptığı son konuşmayı unutamıyor. Kahraman, karar çıkmayan Yağmur Apartmanı'nın 16 Ocak 2026 tarihinde görülecek 4'üncü davasında adaletin sağlanmasını istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yağmur Apartmanı, depremin ilk saniyelerinde yerle bir olmuş ve 26 vatandaş hayatını kaybetmişti. Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi'nde yaşayan Zübeyde Kahraman'ın 13 yakını Yağmur Apartmanı enkazında hayatını kaybetti. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen Kahraman, ailesinin acısını ilk günkü gibi hissediyor. Apartmanın enkazında kalan kız kardeşi Zeynep Kahraman ile depremin 4'üncü gününde iletişime geçen Kahraman'ın yürekleri dağlayan son konuşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yağmur Apartmanı'nın müteahhiti Ahmet Kefsiz ve diğer sorumlular hakkında açılan davada ilk duruşma 13 Şubat 2024 tarihinde görüldü. Depremin üzerinden bin gün geçerken yakınları için adalet peşinde koşan Zübeyde Kahraman, 16 Ocak 2026 tarihinde görülecek davada suçluların cezalandırılmasını istiyor.

"Depremin üzerinden yıllar geçse de acılarımız hala taze ve istediğim tek şey adalet, başka bir şey istemiyorum"

Deprem sırasında yıkılan Yağmur Apartmanı'nın enkazında kalan kardeşiyle 4'üncü gün iletişime geçen Zübeyde Kahraman, kardeşiyle yaptığı konuşmayı ömrü boyunca unutmayacağını belirterek aynı bina enkazında hayatını kaybeden 13 yakını için adalet çağrısı yaptı. Kahraman, "Kırıkhan ilçesinde bulunan Yağmur Apartmanı'nda depremde ailemden kız kardeşim, eniştem, yeğenlerim ve kuzenlerim olan 13 kişiyi kaybettim. Yağmur Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma ekipleri, depremde enkaz altında kalan kız kardeşim olan Zeynep'i kurtarma çalışmaları yapıyordu. Enkaz altında Zeynep, 'ben buradayım' diyerek arama kurtarma ekipleriyle iletişime geçti. Ben de depremin dördüncü gününde kız kardeşimle sesli iletişime geçtim. Kız kardeşimi teselli edebilmek için güçlü olmak zorundaydım ama güçlü olurken de nasıl acı çektiğimi ancak ben biliyorum. Bunu yaşayan bilir, kardeşimin sesiyle hala yaşıyorum. Yağmur Apartmanı'nda toplam 26 kişi hayatını kaybetti. Benim ailemden 13 kişi depremde öldü. Deprem anında görgü tanıkların ifadesine göre apartman ilk 8 saniye içinde yıkıldı. Depremin üzerinden bin gün geçti ve adalet istiyoruz. Yağmur Apartmanı hakkında ilk duruşmamız 13 Şubat 2024 iken 4'üncü duruşmamız 16 Ocak 2026 gününde görülecek. Depremin üzerinden yıllar geçse de acılarımız hala aynı ve 6 Şubat'tan çıkamıyoruz. Ben her gün evde annemin ağıt sesini dinliyorum. Bu acılarla nasıl yaşanılabilir ki bu şekilde yaşamak bana ağır geliyor. Ben artık yoruldum ve gücümü kaybediyorum. Benim depremden önce bambaşka bir hayatım vardı ama şimdi bambaşka bir insan oldum. İstediğim tek şey adalet, başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY