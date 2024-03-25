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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun'u kabul etti

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Zonguldak Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun, Kütüphanecilik Haftası kapsamında Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Kütüphanecilik Haftası" münasebetiyle Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun, "Kütüphanecilik Haftası"nda yapılacak etkinlikler hakkında Vali Hacıbektaşoğlu'na bilgi verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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