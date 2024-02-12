Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar ve kurum temsilcilerini kabul etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar ve kurum temsilcilerini makamında temsil etti.

Tüm acil çağrı birimlerine tek bir numara ile ulaşılmasını sağlayan 112 acil çağrı numarasının farkındalığının arttırılması amacıyla her yıl 11 Şubat günü 112 günü olarak kutlanıyor. Bu çerçevede Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; bu anlamlı gün dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar ile kurum temsilcilerini makamında kabul etti. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla görev yaparak Zonguldak'ta acil yardım çağrısında bulunan vatandaşlara en kısa sürede ulaşma gayretinde olan personeli tebrik etti, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. - ZONGULDAK