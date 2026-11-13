Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Valisi Karadeniz Ereğli'deki emniyet ve kaymakamlık binasını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Valisi Karadeniz Ereğli'deki emniyet ve kaymakamlık binasını inceledi Haber Videosunu İzle
Zonguldak Valisi Karadeniz Ereğli'deki emniyet ve kaymakamlık binasını inceledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli ilçesinde yapımı devam eden Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu. İncelemede çalışmalar yerinde değerlendirilirken tespit edilen eksiklikler yüklenici firma yetkilileriyle görüşüldü.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yapımı devam eden kaymakamlık ve ilçe emniyet müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yapımı devam eden Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunuldu. İncelemeye Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Zonguldak İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Mehmet Demir, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, daire müdürleri ve kaymakamlık çalışanları katıldı.

Yapımı devam eden binada gerçekleştirilen incelemelerde çalışmalar yerinde değerlendirilirken, tespit edilen eksiklikler hakkında yüklenici firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunuldu. Binanın mevcut durumu ve devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

İncelemelerin ardından heyet, Kaymakamlık binası önünde toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Emine Erdoğan’ın sıfır atık vizyonu 1 milyon kadınla hanelere taşınıyor

81 ilde hayata geçirilecek! Hedef tam 1 milyon kadın
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?17

Yönettiği kurumların başındaki isimler gitti ama o hala direniyor

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı49

İşte net yatırım tutarının tamamını alanların sayısı
Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! Çalışanlara ilk mesajı dikkat çekti
Su molası hayatını kurtardı! İzmir'deki faciada yaralanan kaynak işçisi yaşadıklarını anlattı

Su molası hayatını kurtardı! Mesai arkadaşından geriye bu anısı kaldı
İkna odalarıyla anılan İstanbul Üniversitesi'nde bir ilk: Başörtülü rektör yardımcısı atandı

Nereden nereye! İstanbul Üniversitesi'nde bir ilki gerçekleştirdi

Kaymakamlıkta insanlık dersi! Müdür gördüklerine kayıtsız kalamadı

Kaymakamlıkta insanlık dersi! Müdür görünce hemen müdahale etti
Arızalı teknede 29 Ekim'den beri sürükleniyorlardı! 3 Papua Yeni Gineliyi Çinli balıkçılar kurtardı

29 Ekim'den beri denizde sürükleniyorlardı! İşte son halleri
Alışverişte yeni dönem! Kimse sizi buna zorlayamayacak

Alışverişte yeni dönem! Artık zorunlu değil