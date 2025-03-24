Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan İftar Programı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdaresi personeliyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli görevler üstlenen İl Özel İdaresi personeline emeklerinden dolayı teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu; Ramazan ayının paylaşma, kaynaşma ve gönül birliği sağlama yönündeki anlamına dikkat çekti. Aynı sofrada buluşmanın değerli olduğunu ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Ramazan ayı vesilesiyle sizlerle bir arada olmak bizler için kıymetlidir. İlimizin gelişimi ve vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesinde sizlerin katkısı büyüktür. Hep birlikte daha iyiye ulaşma yolunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İftar yemeğine Hacıbektaşoğlu'nun yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ve personeller katıldı. - ZONGULDAK