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Zonguldak Valisi, Emniyet Müdürü Kaba'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Zonguldak Valisi, Emniyet Müdürü Kaba'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İbrahim Kaba'ya makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, Kaba'ya yeni görevinde başarılar diledi; ziyaret karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Kaba'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan İbrahim Kaba'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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