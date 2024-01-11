Zonguldak Valiliği, Çalışan Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Zonguldak Valiliği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla il genelinde görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Yemeğe Zonguldak Vali Yardımcıları Turgut Subaşı ve Mehmet Türk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, ZBEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, cemiyet, dernek yönetimi ve başkanları, ilçelerde görev yapan gazeteciler katıldı. Programda konuşan Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, "Doğru haber, güvenilir haber ve doğru bilginin zamanında vatandaşa ulaşması açık toplum adına saydam toplum adına yönetenlerin hesap verebilmesi adına çok önem arz etmektedir. Bu manada gece demeden gündüz demeden kış demeden yaz demeden, bütün gazeteci arkadaşların çalışma şartlarını biliyoruz. Bu fedakarlığınız dolayısıyla toplum adına olağanüstü gayretleriyle tüm Zonguldak adına bugün vesilesiyle teşekkürü borç biliyoruz ve görevlerinizde gerçekten başarılar diliyoruz. Demokrasi açısından özgür basın, adil basın, tarafsız basın olmazsa olmaz durumdadır. Gelişmiş ülkelerin gelişebilmesinde hatta kentimizde yerel basın önemine baktığımızda hakikaten kamu yararının sağlanmasında, eleştirilerilerle, haberlerinizle, bilgilerinizle çok önemli rol oynamaktasınız. Yaklaşık 5 yıldır görev yaptığım Zonguldak'ta yerel basınımızın gücü, kapasitesi, çalışkanlığı ve Zonguldak yararına çalışmaları takdire şayan gibi geliyor. Yeri geliyor sorunları dile getirerek belki yatırım programlarına girmesini sağlıyorsunuz. Yeri geliyor değişik toplumsal sorunlar konusunda halkı bilgilendirip çözümüne katkı sunuyorsunuz. Yeri geliyor kentin vizyonuna ve stratejik planlamasına yol ve yön verebiliyorsunuz. Bu nedenle diyorum ki, gerçekten çalışan gazetecileri sadece bir günle anmak bile yeterli değildir. Onlara toplum olarak her zaman saygın bir yerde değer ve önem vermek bizim de menfaatimizin gereklerine uygun olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesi ve hediye takdimi ile sona erdi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle programa katılamadığı öğrenildi. - ZONGULDAK