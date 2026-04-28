Haberler

Zonguldak TSO'dan Tataristan temsilciliğine ziyaret

Zonguldak TSO'dan Tataristan temsilciliğine ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliğini ziyaret etti.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliğini ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Demir; "Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Temsilci Yardımcısı Albert Ialyshev, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi Ayrat Gataullin ve Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Temsilci Başdanışmanı Hakan Coşkun ile bir ziyaret ettik. Ziyarette; Türkiye ile Tataristan Cumhuriyeti arasındaki köklü ticari ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik stratejik değerlendirmelerde bulunulduk. Sanayi, enerji, lojistik ve dış ticaret başta olmak üzere pek çok alanda geliştirilebileceğimiz ortak yatırım fırsatlarını değerlendirerek, ticaret hacminin karşılıklı artırılmasına katkı sağlayacak iş birliği modelleri üzerine görüş alışverişinde bulunduk.

İlimizin güçlü sanayi altyapısı, liman olanakları ve bölgesel lojistik avantajları hakkında kendilerine detaylı bilgiler verdik. İş dünyamızın küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak her türlü uluslararası temas ve iş birliğine büyük önem veriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu tür ziyaret ve temaslarımızın somut projeler ve sürdürülebilir ortaklıklarla çalışır hale gelmesi için ısrarlı takiplerimize devam edeceğiz.

Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Temsilci Yardımcısı Albert Ialyshev, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi Ayrat Gataullin ve Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Temsilci Başdanışmanı Hakan Coşkun'a yapıcı yaklaşımları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim " dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

