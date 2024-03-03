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Zonguldak Teknopark Yönetimi, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya geldi

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya geldi. Toplantıda, Zonguldak Teknopark için planlanan yeni binanın inşası ve gelişim projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya geldi.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut Subaşı, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Zonguldak Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Zekai Kamitoğlu, ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Alper Püren ve ZBEÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım katıldı. Zonguldak Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Zekai Kamitoğlu'nun makamında gerçekleşen toplantıda, Zonguldak Teknopark için planlanan yeni binanın inşası ve gelişim projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, bölgeye dahil olacak firmalar ve projeler hakkında yönetime detaylı bilgi sundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Rektör Yerel Teknoloji Güncel Haberler

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