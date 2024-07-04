Zonguldak'taki Değirmenağzı Tünellerinde Lambaların Yanmaması Tepki Çekti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı tünellerinin, bir süredir lambalarının yanmaması nedeniyle vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kozlu ilçesindeki viyadüğün bulunduğu bölgedeki Değirmenağzı tünellerinin yanmayan lambalarına sürücüler tepki gösterdi. Şehrin önemli ulaşım noktalarından biri olan tünellerde günlük yüzlerce aracın geçtiği bu tünellerin karanlık olmasının, trafik güvenliği açısından tehlikeye davetiye çıkarttığını ifade eden sürücüler, "Lambaların neden yanmadığı ve bu sorunun ne zaman çözüleceği konusunda yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak, mağduriyetlerin giderilmesi ve tünelin güvenli hale getirilmesi için acil adımlar atılması gerekiyor" ifadelerine yer verdiler. - ZONGULDAK