Zonguldak'ta Yıkılan Evden Sonra Aile Sokakta Kaldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan evlerinin ardından 4 kişilik bir aile sokakta hayat mücadelesi veriyor.

İlçeye bağlı Çay Mahallesi'nde yaşayan Gürol ve Şaziye Kuyucu çiftinin ikamet ettiği bina, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan incelemede riskli bulunarak yıkım kararı alındı.

Kararın ardından boşaltılan evdeki Kuyucu çifti ile oğlu ve gelini, yaklaşık bir haftadır barınacak yer bulamadı. Sokakta kalmak zorunda kalan aile, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım eli bekliyor.

Aile, özellikle hamile gelinin mağduriyet yaşamaması için kalıcı bir çözüm bulunmasını talep ediyor. - ZONGULDAK