Zonguldak'ta Yaralı Çobanaldatan Kuşu Tedavi Altına Alındı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan çobanaldatan kuşu, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan çobanaldatan kuşu tedavi altına alındı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çobanaldatan kuşunu yaralı halde buldu. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı kuşu jandarma ekiplerinden teslim aldı. Kuşun, tedavi altına alındığı öğrenildi. - ZONGULDAK