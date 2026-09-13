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Zonguldak’ta üniversite öğrencileri için yurt mesaisi

Zonguldak’ta üniversite öğrencileri için yurt mesaisi
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Üniversitelerin yeni eğitim yılına başlamasına sayılı günler kala Zonguldak’ta öğrenci hareketliliği başladı.

Üniversitelerin yeni eğitim yılına başlamasına sayılı günler kala Zonguldak'ta öğrenci hareketliliği başladı. Kente gelen öğrenciler otogarda karşılanırken, yurtlarda da yeni dönem hazırlıkları sürüyor.

Farklı şehirlerden Zonguldak'a gelen üniversite öğrencilerinin yurtlara yerleşim süreci planlı şekilde yürütülüyor. Kente ulaşan öğrenciler otogarda karşılanarak yurtlarına yönlendirilirken, kayıt ve yerleştirme işlemleri de ilgili ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Yurda yerleşmek için gelen öğrencilerin tamamının yerleştirmelerinin devam ettiği öğrenilirken, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte yurtlarda öğrenci yoğunluğunun da artması bekleniyor. Zonguldak'ta öğrencilerin kente ilk adımlarını attıkları andan itibaren karşılanmaları ve yurtlarına ulaşımlarının sağlanmasıyla başlayan süreçte, yeni akademik yıl için son hazırlıklar yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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