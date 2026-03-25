Zonguldak'ta ücretsiz fidan dağıtımı kalabalığa neden oldu

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı. Zonguldak Valiliği binası önünde düzenlenen etkinlikte ıhlamur, ceviz, kestane, kızılcık ve defne fidanları toprakla buluşturulmak üzere hediye edildi. Ücretsiz fidanlardan almak isteyen vatandaşların etkinliğe gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekerken, alanda oluşan kalabalık zaman zaman araç trafiğinin aktığı yola kadar taştı. Dağıtım, fidanların tükenmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı