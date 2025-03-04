Zonguldak'ta Tatbikat Sırasında Patlama Sesi Paniğe Neden Oldu
Ereğli ilçesinde gökyüzüne atılan boş torpidonun patlatılmasıyla duyulan yüksek ses, vatandaşlar arasında panik yarattı. Olayı gören bazı kişiler durumu cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir tatbikatta gökyüzüne atılan boş torpidonun patlatılması sırasında çıkan sesler hareketliliğe neden oldu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde gökyüzünde yaşanan olay, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. İlk olarak yüksek bir patlama sesi duyuldu. Tatbikat sırasında havada ilerleyen boş torpido ile takip eden askeri savaş uçağı görüldü.
Olayı gören vatandaşlar şaşırırken, bazıları durumu cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel