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ZONGULDAK'ta dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak sonrası derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi kahverengine döndü.

Zonguldak'ta Meteorolojinin verdiği uyarıların ardından dün akşam saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte yüksek kesimlerden derelere karışan alüvyon, Karadeniz'e taşındı. Zonguldak Limanı da sağanak ile birlikte kahverengine döndü. Çamurlu su, deniz yüzeyinde geniş bir alana yayıldı.

Haber-Kamera: Duygu ELMA ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı