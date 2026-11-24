Zonguldak'ta sağanak, derelerin taşıdığı alüvyonla denizi kahverengine çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zonguldak'ta dün akşamdan bu yana aralıklarla süren sağanak, yüksek kesimlerden derelere karışan alüvyonu Karadeniz'e taşıdı ve deniz yüzeyinin rengi kahverengine döndü. Çamurlu su geniş bir alana yayılırken Zonguldak Limanı da kahverengine döndü.
ZONGULDAK'ta dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak sonrası derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi kahverengine döndü.
Zonguldak'ta Meteorolojinin verdiği uyarıların ardından dün akşam saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte yüksek kesimlerden derelere karışan alüvyon, Karadeniz'e taşındı. Zonguldak Limanı da sağanak ile birlikte kahverengine döndü. Çamurlu su, deniz yüzeyinde geniş bir alana yayıldı.
Haber-Kamera: Duygu ELMA ÖZFİDAN/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı