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Zonguldak'ta pide fiyatları belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zonguldak'ta pide fiyatları belli oldu

Zonguldak'ta 220 gram ramazan pidesi 4 TL'den, 440 gram ramazan pidesi 8 TL'den satılacak.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 220 gram ramazan pidesi 4 TL'den, 440 gram ramazan pidesi 8 TL'den satılacak.

Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek, "Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Ramazan. Ramazan-ı Şerifin İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ramazanların olmazsa olmazı pidenin bu yılki fiyatlarını da belirledik. 220 gram pidemiz 4 TL, 440 gram pidemiz 8 TL'den satılacak" dedi.

"Stokçulara çok büyük yaptırımlar geliyor"

Stokçular hakkında da konuşan Coşkun, yeni yaptırımların geldiğini, 81 il valisine genelge gönderildiğini kaydederek, "Denetim valilik ve ticaret il müdürlüklerinde, onların değerlendirmesini onlar yapacak. Çok büyük yaptırımlar geliyor cezalarla ilgili. Raflarında mal olmayıp depolarında stok yapanlara büyük cezalar geliyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Pidesi, Türk Lirası, Zonguldak, Esnaf, Yerel, Haberler

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