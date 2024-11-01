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Zonguldak'ta Ortalama Hız Denetimleri Başladı

Zonguldak'ta Ortalama Hız Denetimleri Başladı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ta Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerini başlattı. Bu uygulama, sürücülerin hız limitlerine uymasını sağlamak ve trafikte güvenliği artırmayı hedefliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün karayollarında ortalama hız denetimleriyle ilgili duyurusunun ardından bugün itibariyle Zonguldak'ta uygulama hayata geçti. Denetimler, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kamareları aracılığıyla yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; aralarında Zonguldak'ın da bulunduğu karayollarında, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile ortalama hız denetimlerinin başlayacağını duyurmasının ardıdan uygulama bugün itibariyle hayata geçti. Denetim sistemi, sürücülerin hız limitlerine daha fazla dikkat etmesini sağlamayı ve trafikte güvenliği artırmayı hedefliyor.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları aracılığıyla yapılacak denetimler; yolculuk boyunca araçların belirlenen hız limitleri içinde kalıp kalmadığını takip edecek.

1 Kasım 2024 itibarıyla başlayan denetimlerin, trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde güvenliği artırması hedefleniyor. Yetkililer; vatandaşları kurallara uymaya davet ederek, uygulamanın tüm sürücülerin güvenliği için önemli bir adım olduğunu ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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