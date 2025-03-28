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Zonguldak'ta Organ Bağışı ile Üç Hastaya Yeni Hayat

Zonguldak'ta Organ Bağışı ile Üç Hastaya Yeni Hayat
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Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları bağışlandı. Bağışlanan karaciğer ve böbrekler, nakil bekleyen üç hastaya başarıyla ulaştırıldı. Başhekim Hasan Tosun, organ bağışının önemine vurgu yaptı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde uzun süredir tedavi gören bir hastanın beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından organları bağışlandı. Bağışlanan bir karaciğer ve iki böbrek, nakil bekleyen üç hastaya umut oldu.

Sağlık Bakanlığı Bölge Koordinasyon Merkezi'nin yönlendirmesiyle, uygun nakil merkezlerinden gelen uzman ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla organlar başarıyla alındı. Ardından Ankara'ya ulaştırılan organlar, nakil bekleyen üç hastaya nakledilerek onlara yeni bir yaşam şansı sundu.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hasan Tosun, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Organ bağışı hayati öneme haiz bir olaydır. Bağışlanan her organ bir hayat kurtarır. Organ bağış ekibime teşekkür ediyorum ve aynı zamanda konuda hassasiyet gösteren aileye de çok teşekkür ediyorum, üç vatandaşımıza can oldular" dedi.

Öte yandan Başhekim Hasan Tosun, organ bağışının önemine dikkat çekerek toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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