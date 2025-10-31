Zonguldak'ta Okul ve Kurum Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin başkanlığında "Okul ve Kurum Müdürleri Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, eğitim-öğretim süreçleri ve yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca, akademik başarıyı artırmaya yönelik planlamalar ve okul ortamlarının geliştirilmesine ilişkin konular görüşüldü.

Toplantı, İl Müdürü Keskin'in okul ve kurum yöneticilerinden gelen istek ve taleplere yönelik değerlendirmeleri ve iyi dileklerini paylaşmasının ardından sona erdi. - ZONGULDAK