Zonguldak'ta okul servis araçlarına yönelik denetimler eğitim yılı boyunca sürecek

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Zonguldak'ta okul servis araçlarına yönelik denetim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Zonguldak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince güzergahlarda yapılan kontroller kapsamında, Eceler köyündeki Murat Kayhan Okulu başta olmak üzere bölgedeki çeşitli okullara öğrenci taşıyan servis araçları tek tek durdurularak incelendi.

Uygulamalarda servis araçlarının genel trafik kurallarına uygunluğu, sürücülerin evrak ve belgelerindeki eksiklikler ile araç içerisinde öğrencilerin güvenli seyahat etmesini sağlayan donanımlar detaylı şekilde kontrol edildi.

Yetkililer, çocukların huzur ve güven içinde yolculuk yapabilmeleri için eğitim öğretim yılı boyunca servis araçlarına yönelik denetimlerin taviz verilmeden sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı