Zonguldak'ta öğrenciler, Filistinli çocuklar için Kozlu Sahil'de uçurtma uçurdu.

Zonguldak'ta öğrenciler, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için etkinlikte buluştu. "Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte Filistinli çocuklar unutulmadı.

Kozlu Sahil'de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, öğrencilerin güvenli ve nitelikli eğitim ormanlarında eğitim görmelerinin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin akademik gelişimleriyle birlikte milli, manevi ve insani değerlere saygılı bireyler olarak yetişmelerinin hedefler arasında olduğuna dikkat çeken Keskin, "Çocuklarımızın üstün yararı, eğitim hakkı biliyorsunuz anayasamız tarafından güvence altına alınmaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizin akademik gelişimleriyle birlikte milli, manevi ve insani değerlere saygılı, çevresine duyarlı, merhametli, saygılı, kardeşlik hukukunu gözeten ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler olarak yetişmeleri bizim hedeflerimiz arasında. Bugün, 'Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın' temasıyla gerçekleştirdiğimiz uçurtma uçurma etkinliğiyle birlikte, çocuklarımızın sadece kendi haklarıyla değil, dünyadaki diğer bölgelerdeki çocukların haklarına da karşı duyarlılık geliştirmesini hedeflemekteyiz. Bu etkinlikle birlikte dünyada çatışma ve savaş ortamındaki çocukların maruz kaldığı etkenlere, yine biliyorsunuz ki Gazze'deki çocuklarımız savaş altında. Onlar yaşam, eğitim, güvenlik, sağlık, oyun gibi temel haklardan yoksun bulunmakta. Bu etkinliklerle birlikte bu çocuklarımıza karşı da toplumsal duyarlılığı öğrencilerimize kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Ellerindeki "Minik Yürekler Gazze İçin Atıyor", "Umutlar Göğe, Sevgiler Gazze"ye" yazılı pankartların yanı sıra Türkiye ve Filistin Bayrağı taşıyan öğrenciler, alandaki panoya da Gazze'deki çocuklar için yazdıkları mektupları astı. Öğrencilerden Rüzgar Gündoğan da savaşların sona ermesini istedi. Gündoğan, uçurtmasını Filistin'deki çocuklar için uçurduğunu sözlerine ekledi. Etkinlik uçurtmaların uçurulması ile devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı