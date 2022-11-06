Bartın'da 42 madencimizin hayatını kaybettiği facianın acısı dinmeden Zonguldak'ta bir patlama daha: 4 yaralı

Geçtiğimiz haftalarda Bartın'da meydana gelen ve 42 vatandaşımızın hayatını kaybettiği acı olayın üzerinden çok geçmeden yürekleri ağza getiren bir olay daha yaşandı. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 madenci yaralandı.

Geçtiğimiz günlerde Bartın'daki bir maden ocağında patlama meydana geldi. Tüm ülkeyi yasa boğan faciada 42 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan madencilerimizin tedavisi ise halen İstanbul'da devam ediyor.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Felaket sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatılırken, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de aralarında olduğu 8 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan acı olayın yankısı daha dinmeden bir acı olay daha yaşandı. Zonguldak'ta dün gece saatlerinde ilçede faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu belirtilen maden ocağında patlama meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Yaralanan 4 maden işçisi Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha sonra yaralı 2 işçi Ankara'ya sevk edildi. Haberi alan madencilerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.