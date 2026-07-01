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Kızılay'dan kan bağışı

Kızılay'dan kan bağışı
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Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, azalan kan stoklarına destek için Gazipaşa Caddesi'nde düzenlediği kan bağışı kampanyasında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu süren etkinlikte bağışçılara bilgi verilirken, düzenli bağışın hayati önemi vurgulandı.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, ülke genelinde azalan kan stoklarına destek olmak amacıyla Gazipaşa Caddesi'nde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, Kızılay ekipleri bağışçılara süreç hakkında bilgi verirken, uygun şartları taşıyan gönüllüler kan bağışında bulundu. Gün boyunca devam eden etkinlikte, kan bağışının hayati önemine dikkat çekilerek düzenli bağışın birçok hastanın yaşamına umut olduğu vurgulandı.

Gazipaşa Caddesi'nde kurulan mobil kan bağış aracında gerçekleştirilen kampanyanın gün boyunca devam edeceği belirtilirken, vatandaşların gösterdiği duyarlılığın kan bekleyen hastalar için büyük önem taşıdığı ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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