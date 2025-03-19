Zonguldak'ta Kedi Monitörü Devirdi, Sahibi Canını Önceliklendirdi

Zonguldak'ta sahibinin kucağında sevmesinin ardından masaya çıkan Kedi ; oyun oynadığı sırada monitörün üzerine atladı. Devrilen monitörün ekranı kırılırken işyeri sahibi "İlk önce baktığım şey kedinin iyi olup olmadığıydı" dedi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde Aydanur Aydın; işlettiği internet kafede beslediği kediyle bir süre oynadı. Ardından masanın üzerine çıkan kedi, oyunu devam ettirirken yere atlamak istedi. Ancak yönünü şaşıran kedi, monitörün üzerine atlayınca birlikte masanın üzerine devrildi. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Devrilen monitörü kaldıran Aydın, ekranın kırıldığını fark etse de kedinin iyi olup olmadığını kontrol etmek isteyip yanına gitti. Kedinin iyi olduğunu görünce rahat bir nefes alan Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bizim kedimiz oynarken masamızın üzerinde normalde hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Yere atlayacağına monitör tarafına atladı. Oradan da monitörle devrildi. Üzerimize geldi. Canı sağ olsun, hayvan bu. Hayvanın fıtratında var. Yapacak bir şey yok. Monitör 6-7 bin liralıktı. Düştüğü zaman bir şey olup olmadığına baktım. Mal önemli değil önemli olan yavruların canı." - ZONGULDAK