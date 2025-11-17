Zonguldak'ta İzinsiz Drone Uçuşlarına Sıkı Denetim

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda sıkca görülen ve gerekli izinler alınmadan uçurulan dronların mahalli kolluk birimlerince düşürüleceğini açıkladı.

İlçe genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişiler tarafından yapılacak her türlü insansız hava aracı uçuşu için üç aşamalı izin alınması gerekiyor. Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğünün uygun görüşü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İl Temsilciliğinin bilgisi, Zonguldak Valiliğinin izni gerekecek.

Bu izinlerin alınmaması halinde uçurulan dronların mahalli kolluk güçlerince düşürüleceği, ayrıca cihazı kullanan kişiler hakkında mevzuatta yer alan tüm cezai yaptırımların eksiksiz uygulanacağı belirtildi. Başvuru yapılmadan gerçekleştirilen uçuşlarda da 78 bin 701 TL idari para cezası uygulanabilecek.

Yetkililer, özellikle kalabalık alanlar, kamu kurumları çevresi ve hassas bölgelerde izinsiz drone uçuşlarının güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekti. - ZONGULDAK