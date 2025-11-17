Haberler

Zonguldak'ta İzinsiz Drone Uçuşlarına Sıkı Denetim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü, izinsiz drone uçuşlarına karşı önlem alarak, gerekli izinler alınmadan uçurulan dronların düşürüleceğini ve ceza uygulamalarını duyurdu.

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda sıkca görülen ve gerekli izinler alınmadan uçurulan dronların mahalli kolluk birimlerince düşürüleceğini açıkladı.

İlçe genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişiler tarafından yapılacak her türlü insansız hava aracı uçuşu için üç aşamalı izin alınması gerekiyor. Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğünün uygun görüşü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İl Temsilciliğinin bilgisi, Zonguldak Valiliğinin izni gerekecek.

Bu izinlerin alınmaması halinde uçurulan dronların mahalli kolluk güçlerince düşürüleceği, ayrıca cihazı kullanan kişiler hakkında mevzuatta yer alan tüm cezai yaptırımların eksiksiz uygulanacağı belirtildi. Başvuru yapılmadan gerçekleştirilen uçuşlarda da 78 bin 701 TL idari para cezası uygulanabilecek.

Yetkililer, özellikle kalabalık alanlar, kamu kurumları çevresi ve hassas bölgelerde izinsiz drone uçuşlarının güvenlik riski oluşturduğuna dikkat çekti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
TBMM'de bir ilk! 'Kürtçe' ifadeler tutanaklara geçti

TBMM'de yeni sürecin yansımaları! İlk kez tutanaklara geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.