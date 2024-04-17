Zonguldak'ta İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimini AK Partili Necdet Karaveli kazandı.

Zonguldak İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi bugün yapıldı. Seçimlerde AK Parti'den önceki dönem meclis Başkanı Necdet Karaveli, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise Hasan Tülübaş aday oldu. Necdet Karaveli aldığı 17 oyla başkan seçildi. CHP'nin başkan adayı Hasan Tülübaş 15 oyda kaldı. CHP'li 16 üyesinden bir üyesinin AK Partili Necdet Karaveli'ye başkanlık için oy verdiği öğrenildi. - ZONGULDAK