Çaycuma'da heyelan trafik akışını durdurdu
Çaycuma ilçesi Dereköseler köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu trafik akışı durduruldu. Ekipler, iş makineleriyle heyelan alanını temizleyerek yolu tekrar trafiğe açtı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyünde dün gece saatlerinde toprak kayması sonucunda heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu alanda trafik akışı durduruldu. Ekiplerin zamanlamasıyla heyelanın verdiği toprak iş makineleri yardımıyla alınarak yol tekrardan kullanıma açıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Dereköseler köyü Çiftlik mevkii üzerinde meydana geldi. Aşırı yağmurun etkisini göstermesinin ardından heyelan oluştu ve heyelanın oluşmasıyla dağdan kopan toprak yığıntısı trafiği kapadı. Köy sakinlerinin ekiplere haber vermesinin ardından heyelanın oluşturduğu alan iş makineleri yardımıyla alındı ve yol tekrardan trafiğe açıldı. - ZONGULDAK