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Zonguldak'ta Heyelan Nedeniyle Evine Giremeyen Çift Camdan Çıkıyor

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Zonguldak'ta yağışlar sonrası oluşan heyelan, Bostancı çiftinin evinin girişini kapatarak, pencereden çıkıp girmelerine neden oldu. Emekli çift, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Zonguldak'ta yağışlar sonrası oluşan heyelanın evlerinin girişini kapattığı Bostancı çifti, evlerine pencereden girip çıkıyor. Geçici tahliye sebebiyle bir süre yakınlarının yanında kalan çift, "Herkesin bir düzeni var. Ne kadar kalabiliriz. Evimizi kilitleyemiyoruz. Bir an önce hafriyatın kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

Karaelmas Mahallesi Güney Sokak üzerinde Fadime (65) ve Mehmet (68) Bostancı çiftinin ikamet ettiği evin girişi yağışların ardından oluşan heyelan sebebiyle kapatıldı. AFAD ekiplerine haber veren yaşlı çift, geçici boşaltma kararının ardından yakınlarının yanına yerleşti. Aradan geçen 11 günde heyelanın kaldırılması için çalışma yapılmadığını ifade eden yaşlı çift, geçici olarak kaldıkları yakınlarının yanından evlerine dönmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Heyelandan önce her gün evinin önünde yürüyüş yaptığını belirten Fadime Bostancı, "Sabah uyandık. Baktık ki kapının önü kapanmış. O gün akşama kadar uğraştık. Geçecek kadar yer açmak istedik. Eve girdik. Bir heyelan daha oldu. Gürültüyle baktık ki tamamen kapandı. AFAD'a telefon ettik. O gece geldiler ama bizi apar topar çıkarttılar. Hiçbir şey aldırmadılar. Camı açık bırakıp gittik. Evin kapısını kilitleyemedik. Kapıyı kullanamıyoruz. Yağmur yağınca insanın üzeri başı kirleniyor. Camdan çıkması benim için zor oluyor. Şeker hastasıyım. Kapının önünde her gün 15 dakika yürüyüş yapıyordum. Her gün benim yürümem lazım. Kalbim var, tansiyonum var. Ambulans gelse eve girmek mümkün değil. 11 gün geçti. Belediyeye gittik. Dilekçe de verdik. Kimse gelmedi. Biz nerede duracağız. Oğlum işe gidip geliyor. Kızım var. Gel dur diyor ama kardeşi oradan işe gidip gelemiyor. Eşi var, çocukları okula gidiyor. Yıkanacak kıyafet oluyor. Herkesin bir ihtiyacı oluyor. Taşınıp da gidemezsin. Evi bırakıp da camı açık bırakıp da nasıl gideceksin" diye konuştu.

Emekli maden işçisi Mehmet Bostancı ise çalıştığı dönemde göçükte kalması sebebiyle iki ayağının kırıldığını hatırlatarak, "İnip çıkmakta zorlanıyor. Evin önü göçtü. Kapımız kapandı. Mutfaktan girip çıkıyoruz. Odun kesmede kullanılan tahtadan yapılmış eşek tabir edilen basamakla eve girip çıkıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Evi de bırakıp gidemiyorum" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta Heyelan Nedeniyle Evine Giremeyen Çift Camdan Çıkıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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