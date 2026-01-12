Zonguldak'ta 8 eve ulaşım sağlayan merdiven heyelan nedeniyle kapatıldı

Zonguldak'ta 8 eve ulaşım sağlayan merdiven meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Bölgede tedbir amaçlı doğalgaz akışı kesildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece 22.00 sıralarında Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak üzerinde meydana geldi. Kentte yağışların ardından meydana gelen heyelanla birlikte yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesi, sokak üzerinde bulunan ve 8 eve ulaşım sağlayan beton merdivenleri kaplayarak yolu ulaşıma kapattı.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri panikle sokağa dökülürken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yıkılan merdiven girişine şerit çekti. Doğalgaz ekipleri ise yaşanabilecek bir toprak kayması riskine karşı boru hatlarında hasar oluşabileceği ihtimaliyle mahallenin doğalgazını kesti.

"Gürültüyle ana yola indim, baktım göçmüş"

Mahallede yaşayan ve büyük bir korku yaşadıklarını belirten Birnaz Akkaya, yıllardır böyle bir olay yaşanmadığını ifade etti. Akkaya, "Bir gürültü duyduk. Önceden diğer taraflar da göçmüştü, oradan hatırlayarak yine göçük olduğunu anladım. Kaç yıldan beri heyelan olmamıştı. Aşağıya ana yola indim baktım göçmüş. Çok eskiden şu duvara istinat yapmıştık o zaman göçmüştü. Odur budur bir şey olmamıştı. Doğalgazı kestiler. Evde hastam var. Burada 8 hane var; çoluğu çocuğu olanlar var" diye konuştu.

Ekiplerin bölgedeki inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK