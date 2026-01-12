Haberler

Zonguldak'ta 8 eve ulaşım sağlayan merdiven heyelan nedeniyle kapatıldı

Zonguldak'ta 8 eve ulaşım sağlayan merdiven heyelan nedeniyle kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Çaydamar Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 8 eve ulaşım sağlayan merdiven kapandı. Tedbir amacıyla bölgedeki doğalgaz akışı kesildi. Mahalle sakinleri, yaşanan korkutucu olay sonrası paniğe kapıldı.

Zonguldak'ta 8 eve ulaşım sağlayan merdiven meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Bölgede tedbir amaçlı doğalgaz akışı kesildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece 22.00 sıralarında Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak üzerinde meydana geldi. Kentte yağışların ardından meydana gelen heyelanla birlikte yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesi, sokak üzerinde bulunan ve 8 eve ulaşım sağlayan beton merdivenleri kaplayarak yolu ulaşıma kapattı.

Gürültüyü duyan mahalle sakinleri panikle sokağa dökülürken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yıkılan merdiven girişine şerit çekti. Doğalgaz ekipleri ise yaşanabilecek bir toprak kayması riskine karşı boru hatlarında hasar oluşabileceği ihtimaliyle mahallenin doğalgazını kesti.

"Gürültüyle ana yola indim, baktım göçmüş"

Mahallede yaşayan ve büyük bir korku yaşadıklarını belirten Birnaz Akkaya, yıllardır böyle bir olay yaşanmadığını ifade etti. Akkaya, "Bir gürültü duyduk. Önceden diğer taraflar da göçmüştü, oradan hatırlayarak yine göçük olduğunu anladım. Kaç yıldan beri heyelan olmamıştı. Aşağıya ana yola indim baktım göçmüş. Çok eskiden şu duvara istinat yapmıştık o zaman göçmüştü. Odur budur bir şey olmamıştı. Doğalgazı kestiler. Evde hastam var. Burada 8 hane var; çoluğu çocuğu olanlar var" diye konuştu.

Ekiplerin bölgedeki inceleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu