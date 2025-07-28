Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, suçla mücadele, trafik güvenliği, terör, uyuşturucu ve siber suçlarla ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, haftalık asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliği'nde düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı. Toplantıda, kentte suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar ile trafik güvenliğine yönelik denetimler değerlendirildi.

Ayrıca terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili yürütülen çalışmalar, siber suçlarla mücadele faaliyetleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik planlamalar ile orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan önleyici tedbirler ele alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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