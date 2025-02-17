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Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapılan toplantıda terörle mücadele, kaçak maden denetimleri, trafik güvenliği, mali suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve genel asayiş önlemleri ele alındı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'in katılımıyla Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda terörle mücadele, kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler, kış şartlarına uygun trafik güvenliği tedbirleri, mali ve organize suçlarla mücadele, uyuşturucuyla mücadeledeki son durum, genel asayiş önlemleri, düzensiz göçle mücadele, okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri ve siber suçlarla mücadele konuları ele alındı.

Kamu düzeninin sağlanması adına çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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