Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, suçla mücadele, trafik güvenliği, terörle mücadele, uyuşturucu ile mücadele ve siber suçlarla ilgili faaliyetler ele alındı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, İl Jandarma Komutan V. Alb. Orhan Kaş ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergenin katılımıyla "Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde yapılan toplantıda; suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, trafik güvenliğine yönelik denetimler, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarına ilişkin çalışmalar, organize suç örgütlerine yönelik adımlar ve siber suçlara karşı yürütülen faaliyetler ele alındı.

Ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılmasına yönelik planlamalar ile okul çevrelerinde güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
