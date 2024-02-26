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Zonguldak'ta Gazeteci Ferdi Akıllı Anıldı

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Zonguldak'ta 3 yıl önce hayatını kaybeden gazeteci Ferdi Akıllı, vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı. Anma programına gazeteciler ve ailesi katıldı.

Zonguldak'ta 3 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatlarını kaybeden gazeteci Ferdi Akıllı vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı.

Anma programına, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti(ZGC)Başkanı Derya Akbıyık, Karaelmas Gazeteciler Derneği(KGD)Başkanı Mustafa Emen, gazeteciler ve ailesi katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık ve Karaelmas Gazeteciler Derneği Başkanı (KGD) Mustafa Emen, yaptıkları konuşmada, "Bugün 3 yıl oldu. Daha dün gibi. Bugün de üçüncü ölüm yıldönümününde anıyoruz. Gerçekten Ferdi Akıllı önemli bir gazeteciydi. Değerli bir gazeteciydi. Ailesine tekrar baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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