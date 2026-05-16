Mesai arkadaşları, emekli olan madencinin elbiselerini parçalayıp yağ dökerek uğurladı

Zonguldak'ta 20 yıllık maden işçisi Bünyamin Sarıvaz, son mesai gününde arkadaşları tarafından kıyafetleri yırtılıp üzerine yağ dökülerek emekliliğe uğurlandı. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Zonguldak'ta 20 yıllık çalışma hayatı sonrası emekli olan Bünyamin Sarıvaz, mesai arkadaşları tarafından ilginç bir yöntemle emekliliğe uğurlandı. Son mesaisini tamamlayan Sarıvaz'ın kıyafetlerini parçalayan arkadaşları bir de üzerine yağ döktü. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında 20 yıl boyunca çalışan Bünyamin Sarıvaz, emekliliğe ayrıldığı son iş gününde mesai arkadaşlarının hazırladığı bir sürprizle karşılaştı. Yıllardır sürdürülen geleneğe göre, iş kıyafetleri yırtılan ve üzerine yağ dökülen maden işçisinin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

O anları sosyal medyada paylaşan mesai arkadaşı, "Bir kardeşimizin de emekli olmasının mutluluğunu heyecanını ve haklı gururunu yaşadık. Rabbim emeklilik hayatını hayırlı eylesin kardeşim. Kardeşimizin dekorunda emeği geçen ülkemizin pelerinsiz kahramanları yeraltı cengaverlerine sonsuz teşekkürler" notunu düştü.

Üzerine yağ dökülen ve elbiseleri parçalanan Sarıvaz, yırtılan kıyafetlerini çıkarmakta zorlandı. Yaşananlar boyunca gülümsemesini sürdüren Sarıvaz, "Allah hayırlısıyla size de nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun" sözleriyle arkadaşlarına teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
