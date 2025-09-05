Zonguldak'ta Eğitim Yılı Güvenliği İçin Toplantı Düzenlendi

Zonguldak'ta 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yıı'nın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde başlaması için Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda; okul çevrelerinde alınacak güvenlik önlemleri, öğrenci servislerinin denetlenmesi, trafik düzenlemeleri, çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması, internet ve siber güvenlik konuları ile eğitim ortamının huzurunu bozabilecek her türlü risk faktörü değerlendirildi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, güvenli ve huzurlu eğitim ortamlarında yetişmesi bizlerin öncelikli sorumluluğudur." diyerek tüm kurumların koordineli çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Eğitim güvenliği toplantısının ardından, "Geniş Katılımlı Asayiş Toplantısı" düzenlendi. İlçe kaymakamlarının da hazır bulunduğu toplantıda, ilin genel asayiş ve güvenlik durumu detaylı bir şekilde değerlendirildi. Vatandaşlarımızın huzurunu tehdit edebilecek unsurlara karşı alınacak önleyici tedbirler görüşülürken; trafik güvenliği, organize suçlarla mücadele, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ile mücadele, orman yangınlarının önlenmesi, kamu düzeni ve toplumsal huzurun korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı. - ZONGULDAK