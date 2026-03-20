Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nde Ramazan Bayramı coşkusu

Zonguldak'ta vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için kentin sembol ibadethanelerinden Uzun Mehmet Camii'ne akın etti.

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Zonguldak'ta çok sayıda vatandaş, bayram namazı için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Uzun Mehmet Camii'ni doldurdu. Cami içinde omuz omuza saf tutan cemaat, hep birlikte bayram namazını eda edip dua etti.

Namazın ardından irad edilen bayram hutbesinde konuşan İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, kardeşlik, aile bağları ve yardımlaşma konularına değindi.

Hutbenin ardından edilen dualara hep bir ağızdan "amin" diyen cemaat, cami çıkışında kucaklaşarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. - ZONGULDAK

