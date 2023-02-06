Zonguldak'ta bayraklar yarıya indirildi Yerel Haberler Zonguldak'ta resmi kurum ve kuruluşların bayrakları milli yas nedeniyle yarıya indirildi. Zonguldak'ta resmi kurum ve kuruluşların bayrakları milli yas nedeniyle yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde yıkıcı etkilere neden olan deprem nedeniyle 7 gün süreli milli yas ilan edildiğini duyurmasının ardından Zonguldak'ta bayraklar yarıya indirildi. Zonguldak Valiliğinde görevli polis memuru Atatürk Heykeli'nin yanında bulunan Türk bayraklarını yarıya indirerek selam durdu. Şehir genelinde resmi kurum ve kuruluşlardaki bayraklar da milli yas nedeniyle yarıya indirildi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Yerel Haberler

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