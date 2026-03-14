Zonguldak'ta balık tezgahlarında Ramazan mesaisi; hamsi 100 liradan satılıyor

Zonguldak'ta balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, Ramazan ayında balık tüketilmediğine dair yaygın inanışa rağmen satışların sürdüğünü belirterek, tezgahlarda hamsinin 100 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

Denizlerde av sezonunun son aylarına yaklaşılırken Zonguldak'ta balık tezgahlarındaki mesai devam ediyor. Bu yıl palamudun az, hamsinin ise bol olduğunu ifade eden balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, Ramazan ayında da vatandaşlara günlük balık sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Toplumda Ramazan ayında balık yenmeyeceğine dair genel bir algı olduğunu ancak satışların orta halli ilerlediğini belirten Beybeyoğlu, "Balık bu sene bol. Palamut olmadı. Hamsi bol oldu. Hamsi bu ara kesti ama yine var. Bizim halkımızda 'Ramazan ayında balık yenmiyor' diye bir görüş var. Ama balık yeniliyor. Yine satışlarımız var. Orta halli oluyor. Şu anda hamsi 100 lira. Mezgit 250 lira. İstavrit balığı 200 lira. Her gün halkımıza balığı bulup getiriyoruz. En çok ilgi hamsiye var. Mayıs'ın 15'ine kadar böyle gider. Yeter ki iyi balık olsun, halkımız yesin" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı