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Zonguldak'ta Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

20 Aralık 2023 15:16 Güncelleme: 15:18 Abone Ol

Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk başkanlığında ilgili kurum yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kurum ve kuruluşların 2023 yılı Ocak-Kasım ayları arasındaki bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışmaları, yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler değerlendirildi.