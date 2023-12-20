Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk başkanlığında ilgili kurum yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kurum ve kuruluşların 2023 yılı Ocak-Kasım ayları arasındaki bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışmaları, yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Zonguldak'ta Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk başkanlığında ilgili kurum yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kurum ve kuruluşların 2023 yılı Ocak-Kasım ayları arasındaki bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışmaları, yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler değerlendirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Valilik Yerel Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title