Zonguldak’ta Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Zonguldak’ta Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak’ta Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.
Zonguldak'ta Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.
Valilik Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurumların yetkilileri katıldı.
Toplantıda, il genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.
Bağımlılıkla mücadelede kurumların ortak hareket etmesinin önemi üzerinde durulan toplantıda, sürdürülen çalışmalar ve alınabilecek yeni tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı