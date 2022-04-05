Zonguldak'ta Avukatlar Günü kutlandı

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Zonguldak'ta 5 Aralık Dünya Avukatlar günü törenle kutlandı

5 Aralık Dünya Avukatlar Günü dolayısıyla Valilik binası önünde tören düzenlendi. Valilik binası önündeki törene, Baro Başkanı Türker Kapkaç ve çok sayıda avukatlar katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'na Baro Başkano Türker Kapkaç ve avukatlar tarafından çelenk bırakıldı. Törende konuşan Baro Başkanı Türker Kapkaç, "Tüm meslektaşlarımın 5 nisan avukatlar günü'nü kutluyorum. Bugün bu töreni kendi bayrağımızın altında yapabilmemizi sağlayan, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. İnsanlarımızın masumiyet karinesinin, yurttaşlarımızın lekelenmeme hakkının, bütün haklarının savunması bizden sorulur. Susamayız biz. Susmak, mesleğimizin doğasına aykırı olduğu kadar, hukuksuzluğa ortak olmaktır aynı zamanda. Biz davanın tarafı değil, hakkını arayan, adalete ulaşmak isteyen yurttaşların vekiliyiz. Biz hukukun üstünlüğünden yanayız, biz halkın güvencesiyiz. Bbiz çocuğa, kadına, canlılara yapılan şiddetin karşısındayız. Biz doğa katliamlarına karşı mücadele ederiz. Bir an önce özellikle genç avukatların ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Ayrıca tüm avukatlara yönelik olarak; KDV oranları indirilmeli, CMK ücretleri harcanan emekle orantılı olarak iyileştirilmeli, CMK dahilinde alınan dosyalardan beraat kararları ile ilgili vekalet ücretlerinin ödenmesi geciktirilmemeli, hatta beraat vekalet ücretlerinin faturalandırılmasında sistemsel yuvarlamadan kaynaklı virgülden sonra gelen 01 kuruş nedeniyle ödemeler engellenmemeli, SGK prim ve vergi mükellefiyetleri hafifletilmelidir. Avukatlık asgari ücret tarifemizin enflasyonun altında kalmaması için yeniden değerlemelerin yapılması gerekmektedir" dedi.

saygılar sunuyorum"dedi. Tören toplu hayıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK