Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta haftalık asayiş ve güvenlik toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen güvenlik faaliyetleri kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre toplantıda, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların son durumu gözden geçirilirken, kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler de detaylı şekilde ele alındı. Kaçak ocakların kapatılması ve bu alanlarda iş sağlığı ve güvenliği açısından atılan adımlar değerlendirildi.

Toplantıda mali ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ve bu doğrultuda elde edilen veriler paylaşıldı. Ayrıca düzensiz göçle mücadele, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamalar ile siber suçlara karşı geliştirilen yöntemler ve planlamalar da masaya yatırıldı.

Toplantıda alınan kararların ve yapılan değerlendirmelerin Zonguldak genelindeki güvenlik politikalarının daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla uygulamaya konulacağını belirtti. - ZONGULDAK