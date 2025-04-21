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Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Zonguldak'ta düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Güvenlik, asayiş, terörle mücadele ve diğer önemli konular değerlendirildi.

Zonguldak'ta her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun başkanlığında yapıldı.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı. İl genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıda, kamu düzenini tehdit eden unsurlarla mücadelede gelinen son durum ele alındı.

Toplantının gündeminde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerden kaçak maden ocaklarına yönelik denetimlere, mali ve organize suçlarla mücadeleye kadar birçok başlık yer aldı. Uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik operasyonlar, kent genelindeki asayiş durumu ve bu çerçevede alınması gereken yeni güvenlik önlemleri de toplantının önemli başlıkları arasında değerlendirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, düzensiz göçle mücadele çalışmaları, okul çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik uygulamalar ile siber suçlara karşı yürütülen planlamalar da toplantıda ele alınarak, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde kararlar alındı. Yapılan açıklamada, Zonguldak'ta huzur ve güvenliğin sağlanması adına emniyet ve jandarma birimlerinin ortak hareket etmeye devam edeceği vurgulandı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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