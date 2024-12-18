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Zonguldak'ta Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Toplantısı

Zonguldak'ta Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Toplantısı
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Zonguldak Valiliği'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda, aile koruma stratejileri ve yerel çalışmalar masaya yatırıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, aile kurumunun toplum için temel taşı olduğunu vurguladı.

Zonguldak Valiliği, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na ev sahipliği yaptı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, aileyi koruma ve güçlendirme konusunda ulusal stratejiler çerçevesinde yürütülecek yerel çalışmalar masaya yatırıldı. Farklı paydaşların katkılarıyla hazırlanması planlanan İl Eylem Planı'nın, Zonguldak'ın sosyal ve kültürel dinamiklerine uygun olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, aile kurumunun korunmasının toplumun temel taşı olduğuna vurgu yaptı. İlgili kurumların iş birliği ve etkin koordinasyonla hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca, ilin mevcut sosyal yapısına yönelik yapılabilecek iyileştirme çalışmaları ve farkındalık artırıcı projeler üzerinde duruldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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