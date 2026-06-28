Haberler

Birgül Öğretmene duygu dolu veda

Birgül Öğretmene duygu dolu veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta 36 yıl öğretmenlik yapan Birgül Kangal, emekliliği nedeniyle düzenlenen veda töreninde öğrencileri ve meslektaşları tarafından gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı.

Zonguldak'ta 36 yıl öğretmenlik mesleğini başarıyla yapan ve yüzlerce öğrenci yetiştiren Birgül Kangal öğretmenin emekli olması nedeniyle okulda düzenlenen veda töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Zonguldak kent merkezinde bulunan İnağzı ve Köksal Toptan İlkokullarında 36 yıl görev yapan Birgül Kangal'ı öğrencileri ve öğretmen arkadaşları hem alkış hem de gözyaşlarıyla uğurladı.

Yıllarını öğretmenlik gibi kutsal mesleğe adamış, dokunduğu yüreklerde derin izler bırakmış Birgül öğretmen için önce okul idaresi ve öğretmen arkadaşları veda yemeği düzenlediler, eski ve yeni öğrencileri sürpriz yaptılar. Sınıfından başlayıp okulun bahçesine kadar uzanan koridorda, öğrenciler çift sıra oluşturup alkışlarla ve sevgi gösterileriyle öğretmenlerini yeni hayatına uğurladılar. Bu sırada Birgül öğretmenin duygularına hakim olmakta zorlandığı görüldü.

Birgül Kangal, öğretmen arkadaşları ve öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada; "Ben mesleğimi gerçekten çok severek yaptım. Emeklilik günümün bu kadar çabuk geleceğini ise hiç düşünmemiştim. Yıllar çok çabuk geçti. Zonguldak'a ilk geldiğimde benim burada kimsem yoktu ama benim okulum, benim öğrencilerim, benim arkadaşlarım yani sizler benim ailem oldunuz. Ben gerçekten sizleri çok sevdim, öğrencilerimi çok sevdim. Bilmeden sizleri üzdüysem hepinizden özür dilerim. Ben sizleri çok özleyeceğim, öğrencilerimi çok özleyeceğim. Sizlerden ricam hakkınızı helal edin benim hakkım varsa helal olsun. Allah'a ısmarladık" dedi.

Birgül öğretmenin emeklilik gününe özel düzenlenen tören Köksal Toptan İlkokulu Müdürü Levent Bilir, müdür yardımcısı Zerrin Altun Kırarslan ve öğrencilerin çiçek takdimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti

Petrol devine ait helikopter düştü! Çok sayıda can kaybı var
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi

Van Barosu 2 yıldır takip ettiği Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?

CHP'li 86 milletvekili o partiye mi geçiyor? Özel sessizliğini bozdu
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı