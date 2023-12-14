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Zonguldak'ta 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumları hakkında inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ta 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 34 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, mide bulantısı, baş dönmesi şikayetiyle Alaplı ve Kdz. Ereğli ilçesindeki hastanelere başvurdu. Öğrencilerden 23'ü Alaplı Devlet Hastanesi'nde, 11'i ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin yurtta en son yedikleri yiyeceklerden numuneler alınarak inceleme başlatıldı. Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de ilçeye hareket ederek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal KYK binasına gelerek inceleme başlattı. Öğrencilerin ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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